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  • İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend: Türkiye'nin tıbbi yardımları için teşekkür ederiz
Dünya

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend: Türkiye'nin tıbbi yardımları için teşekkür ederiz

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'nin İran'a gönderdiği tıbbi ve insani yardım malzemeler nedeniyle teşekkür etti.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:04
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AA muhabirine konuşan Ferazmend, "Türkiye'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınının son yıllarda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir krize yol açtığını belirten Ferazmend, ekonomik yaptırım uygulayan ABD'nin Avrupa ülkelerine İran'a insani yardım konusunda izin vermediğini söyledi.

Büyükelçi Ferazmend, "Tüm dünya ülkeleri siyasi ve coğrafi farklılıklarını bir yana bırakarak bu yıkıcı virüse karşı el ele vermeli ve hep birlikte karşı koymalıdırlar." ifadelerini kullandı.

- TIBBİ YARDIM İRAN'A ULAŞTI

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında İran'a gönderdiği 10 ton tıbbi ve insani yardım malzemesini taşıyan İran Ordusu'na ait uçak sabah saatlerinde ülkeye iniş yaptı.

Malzemelerin arasında ilaçlar, maskeler, yalıtımlı giysiler, eldivenler, gözlükler, ateş ölçerler, el ve yüzey dezenfektanları bulunuyor.

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