Türkiye'ye insani yardım gönderecekler! Aliyeva: Türk halkının kederi bizim kederimiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanının eşi Haydar Aliyev Fondu (Vakfı) Başkanı Mehriban Aliyeva'nın talimatıyla depremzedelere destek olmak amacıyla Haydar Aliyev Vakfı, Türkiye'ye insani yardım gönderiyor. İlaçlar, oksijen maskeleri, filtreli sistemler, bandaj malzemeleri, omurga tahtaları, sedyeler dahil tıbbi malzeme ve ekipmanların yanı sıra sıcak tutan giysiler taşıyan özel uçak, 8 Şubat tarihinde Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye gönderilen vakıf çalışanları, deprem bölgesinde faciadan etkilenen vatandaşlara insani yardımları ulaştıracak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının eşi Mehriban Aliyeva, taziye mesajında "Türk halkının kederi bizim kederimiz" diyerek, yaralılara acil şifalar diledi.