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Dünya

Türkiye'ye karşı terör örgütü kurdular! Rumların nefreti terörü besliyor

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türkiye'ye karşı yeni bir terör örgütü kuruldu. Kendilerine 'Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi' adını veren Türk düşmanları, kuruluş amaçlarını 'adadaki sözde işgale karşı savaşmak' olarak duyurdu. Tarihçi Dr. Yasin Cemal Galata, “Rumların eğitim müfredatı ve din adamlarının Türklere yönelik nefret söylemleri sonlanmadıkça terör gruplarının sonu gelmeyecek” dedi.

Akşam Gazetesi29 Mart 2025 Cumartesi 08:48 - Güncelleme:
Türkiye'ye karşı terör örgütü kurdular! Rumların nefreti terörü besliyor
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde Türkiye'ye karşı savaşacak "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" yeni bir terör örgütü kuruldu.

Gelişmeyi Akşam Gazetesi'ne değerlendiren Londra Yunus Emre Enstitüsü, tarihçi Dr. Yasin Cemal Galata şunları söyledi:

Türk düşmanlığı temelinde yapılan bu tarz örgütler dönem dönem türüyorlar. Bu terörize örgütler bir şiddete dönüşmüyor belki ama ideolojik anlamda Güney Kıbrıs'takileri örgütlüyorlar. İsimleri değişen ama hep var olan bu Rum grupları kilise önderliğinde aşırı uç örgütler destekliyor. Rumların eğitim müfredatı ve din adamlarının Türklere yönelik nefret söylemleri sonlanmadıkça terör gruplarının da sonu gelmeyecek.

BİLDİRİ DAĞITMIŞLARDI

Kendilerine 'Devrimci Özgürlük Savaşçıları hareketi' adını veren Türk düşmanları, kuruluş amaçlarını 'adadaki sözde işgale karşı savaşmak' olarak duyurmuştu. Örgüt evlere bildiriler atmış, panolara ve duvarlara afişler asmıştı. Bildiride, "Vatanımızın yarısı işgalci Türk çizmeleri altında kalmıştır. Esaret altındaki topraklarımızı kurtarmak için savaşacağız" ifadeleri yer almıştı.

62 yıl önce de Rum terör örgütü EOKA mensupları Kıbrıs Türklerine yönelik etnik temizlik hareketi başlatmış; aralarında çocukların da olduğu yüzlerce Türk'ü öldürmüştü.

Örgüt, Yunanlıların Osmanlı Devleti'ne baş kaldırışının simgesi olan "Ateş ve Balta" figürlerini sembol olarak kullanıyor.

Türk düşmanı terör örgütü kurdular
  • Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  • terör örgütü
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