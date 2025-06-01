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Dünya

Türkiye'ye karşı üstünlük hayalleri kabusa döndü! Düşürülen savaş uçakları Yunanistan'ı korkuttu

Pakistan'ın düşürdüğü 6 Hint savaş uçağından 4'ünün Fransız yapımı Rafale olması Yunanistan'ı endişelendirdi. Atina'nın Ankara'ya karşı hava üstünlüğü için Rafale'ye güvendiğini yazan Yunan basını, Hindistan ve Fransa arasındaki anlaşmazlığının Rafale'nin kabiliyetlerine olan güveninin teyit edilmesi için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Star Gazetesi1 Haziran 2025 Pazar 09:51 - Güncelleme:
Türkiye'ye karşı üstünlük hayalleri kabusa döndü! Düşürülen savaş uçakları Yunanistan'ı korkuttu
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Çatışmaya dönen son "Cammu Keşmir" krizinde Pakistan'ın düşürdüğü 6 Hint savaş uçağından 4'ünün Fransız yapımı Rafale uçağı olması Hindistan ile Fransa arasında ciddi bir anlaşmazlığı gün yüzüne çıkardı.

Yeni Delhi, Fransız savaş uçaklarının Pakistan'la yaşanan çatışmadaki operasyonel kabiliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken, Paris ise Hindistan Hava Kuvvetleri'nin insan hatası ve yetersiz bakımından kaynaklandığını savundu.

Rafale üretici Dassault, filonun denetlenmesini talep ederken Hindistan, bu talebi reddediyor. Fransa'nın Rafale'nin kaynak kodunu vermeyi reddetmesi şüpheleri artırıyor. Hintli yetkililer Paris'in üretim zaaflarını örtbas etmeye çalıştığını düşünüyor.

Hindistan ve Fransa arasındaki anlaşmazlığı ele alan Yunan basını ise olayın Yunanistan ve Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini ileri sürdü.

Yunanistan'ın hava savunmasına yatırımlar yaptığını dile getiren Yunan basını, Hindistan ve Fransa arasındaki krizin Ankara'ya karşı hava üstünlüğü için Rafale'ye güvenen Atina açısından, Fransızların savaş uçağının kabiliyetlerine olan güveninin teyit edilmesi için iyi bir fırsat olduğunu yazdı.

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