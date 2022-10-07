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Dünya

Türkiye'ye karşı yeni sinsi plan! Alçak oyuna Batı'dan da destek geldi

ABD'nin Yunanistan adalarına yönelik silahlandırma girişimine bir yenisi daha eklendi. Türkiye'ye karşı sinsi planlar içerisine giren sözde NATO müttefiki Almanya, Yunanistan'a hafif paletli zırhlı tanklar gönderdiği ortaya çıktı. Dedeağaç'a doğru yola çıkan Alman zırhlılarının sayısının ise 100 adet olduğu öğrenildi.

Sabah7 Ekim 2022 Cuma 19:32 - Güncelleme:
Türkiye'ye karşı yeni sinsi plan! Alçak oyuna Batı'dan da destek geldi
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Yunanistan'ın ABD'nin desteğiyle hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandırması Ege'de tansiyonu artırdı.

Yunanistan provokatif adımlarına rağmen Türkiye sağduyulu bir yaklaşım sergilerken, bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'nin ardından Almanya da Yunanistan'ı silahlandırma kararı aldı. Alman zırhlıları, Dedeağaç'a doğru yola çıktı.

"ALMANLAR HAFİF ZIRHLI TANKLAR GÖNDERİYOR"

A Haber muhabiri İlhan Tahsin, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Dedeağaç'ın giderek Güneydoğu Avrupa'nın ve Balkanların askeri üssü olmaya doğru ilerlediğini belirten İlhan Tahsin, "ABD, Yunanistan'ı tamamen Adaları silahlandırma konusunda yönlendirdi. Ve bunlar Aksungur tarafından görüntülendi. Şimdi de Almanlar hafif paletli zırhlı tanklar gönderiyor." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'A 100 ADET HİBE EDİLDİ"

Almanya'nın toplamda Yunanistan'a 100 adet hafif paletli zırhlı araç hibe ettiğini belirten A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Bunlarda sırasıyla Yunanistan ait Kuzey Ege ve 12 Adalara kadar olan bölgede asker bulundurulmaması gereken noktada oraya yerleştirilecek." diye konuştu.

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