Türkiye’ye kızdı, istifa edip gitti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerini Suriye’den çekme kararı, Beyaz Saray’da üst düzey ayrılık getirdi. Çekilme talimatı sonrası kabinede Trump’la askeri kanat arasında başlayan gerginliğin ardından, bir süredir Oval Ofis’le hiçbir konuda anlaşamayan Savunma Bakanı James Mattis, görevi bıraktı. Başkan’a bir mektup yazarak kararını duyuran Mattis, “Görüşleri sizinkine daha yakın bir savunma bakanıyla çalışma hakkınız var” diyerek Şubat ayı sonunda emekli olacağını duyurdu.

‘BAŞKASIYLA ÇALIŞIN’

Mattis istifa mektubunda gerekçe olarak Başkan ile arasındaki görüş ayrılıklarını gösterdi ve üstü kapalı bir biçimde terör örgütü PYD/PKK’nın Suriye’de yalnız bırakılmasını eleştirdi. Washington yönetiminin asıl gücünün müttefikleriyle olan ilişkisi ve ortaklıklara dayalı yapısından kaynaklandığını ifade eden Mattis, ‘ABD’nin, müttefiklerine saygı göstermeden kendi çıkarlarını koruyamayacağını’ kaydetti. ABD’nin uluslararası arenadaki pozisyonuna ilişkin görüşlerinin Trump’la farklılaştığını ima eden ABD’li Bakan, “Sizin bu konularda kendi düşüncelerinize daha yakın bir Savunma Bakanı ile çalışma hakkınız olması dolayısıyla benim görevden ayrılmamın doğru olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖFKEDEN DELİRDİ

Başkanlığının ilk gününden beri Mattis’le çalışan Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Jim’in döneminde özellikle yeni ekipmanları alınması konusunda büyük ilerleme sağlandı. General Mattis müttefiklerin ve diğer ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanmasında bana çok yardımcı oldu” ifadeleriyle eski Bakanına teşekkür etti. İstifanın perde arkasını aktaran CNN International ise Mattis’in Suriye’den çekilme konusunda Beyaz Saray’da Başkan’la görüşmeye gittiğini ve burada Türk mevkidaşı Hulusi Akar’ın terörle mücadelede kararlılık açıklamasına çok sinirlendiğini bildirdi. CNN’e göre, Akar’ın “PYD’li teröristleri zamanı gelince hendeklere gömeceğiz” demecini duyan Mattis, Trump’a bölgedeki taşeronu YPG/PKK’ya ihanet ettiklerini dile getirdi.