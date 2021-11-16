Türkiye'ye kritik ziyaret: İkili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak

AA 16 Kasım 2021 Salı 11:33 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 11:33

3 yıl aradan sonra bu kez Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek zirveye, İspanya, Başbakan Pedro Sanchez'in yanı sıra 6 bakan (dışişleri, savunma, içişleri, endüstri-ticaret-turizm, çalışma ve sosyal ekonomi, ekolojik geçiş ve demografik dönüşüm) ile katılacak.

Başbakan olarak ilk kez Türkiye'ye gelecek olan Sanchez'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik sürecine İspanya'nın verdiği desteği yineleyen mesajlar vereceği belirtildi.

İspanya Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilerde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası gerçekleşecek toplantılarda, karşılıklı ikili ekonomik ilişkiler, pozitif gündem odaklı Türkiye-AB ilişkileri, Doğa Akdeniz sorunu, gelecek yıl Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi, her iki ülkenin eş başkanlığında kurulan ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen Medeniyetler İttifakı girişimi öncelikli olarak ele alınacak.

Toplantılarda, Suriye ve Libya sorunları ile gündemde olması dolayısıyla Belarus-Polonya sınırındaki düzensiz göçmen krizinin de ele alınması bekleniyor.

Ankara'daki zirve kapsamında spor, yenilenebilir enerji, doğal afetlerde ilk yardım malzemeleri desteği, su, Antarktika'da ortak bilimsel araştırma ve çalışma bakanlıkları arasında iş birlikleri konularında 6 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor.

"İspanya, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecine destek vermeye devam ediyor." diyen Başbakanlık kaynakları, "kapsamlı ortaklık çerçevesinde ve çok iyi" olarak tanımladıkları ikili ilişkilerin zirve ile daha da derinleşmesi yolunda yeni bir ivme kazanacağını vurguladı.

Ankara'ya toplantı günü gelecek ve ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek İspanyol heyetinin, zirvenin ardından iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin de geniş katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilecek yemeğe katıldıktan sonra Madrid'e döneceği bildirildi.

- EKONOMİK İLİŞKİLER

Özellikle son 10 yılda ciddi artış gösteren karşılıklı ekonomik ilişkiler, her iki ülke pazarı içinde önemli yer tutuyor.

Mevcut durumda Türkiye'de 700 kadar İspanyol firma, İspanya'da da 129 Türk firması faaliyet gösteriyor.

İki ülke arasında 2019'da 13 milyar avroyu bulan ticaret hacmi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de düşse de 2021'de yine yükselişe geçti.

İspanya İhracat ve Yatırım Enstitüsünün (ICEX) verilerine göre, ocak-ağustos döneminde karşılıklı ticaret hacmi 2020'nin aynı dönemine oranla yüzde 34,2 ve 2019'a göre yüzde 6 artışla 8,57 milyar avro oldu.

Tekstil, oto yedek parça ve aksesuar, demir ve çelik, makine ve mekanik teçhizat ile alüminyum ticari ilişkilerde öne çıkan sektörler olarak sıralandı.

ICEX'in verilerine göre, Türkiye, uzun zamandır İspanya'nın tekstildeki ilk tedarikçisi olan Çin'i geçerek ilk sıraya oturdu.

2021'in ilk yarısında İspanya'nın Türkiye'den tekstil ürünü ithalatı, bir yıl öncesine oranla yüzde 45,1 artarak 983 milyon avroya ulaştı.

Diğer yandan 2018'de İspanyol pazarına giren Türk dizileri, büyük bir başarı elde etti. Şimdiye kadar 20'yi aşkın Türk dizisi İspanyol televizyonlarında gösterilirken, izlenme rekorları kıran bu diziler İspanya'da Türkiye'nin kültürel tanıtımını ve popülerliğini de artırdı.