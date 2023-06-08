Türkiye'ye muhtaç olan İsveç çark ediyor! ''Bir ilk'' diyerek duyurdular

NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç, terörle mücadelede çark etmeye başladı. Euronews'ün haberine göre İsveç Yüksek Mahkemesi, ilk kez 'terör örgütü PKK sempatizanı' olduğu belirtilen bir şahsın Türkiye'ye iadesine yeşil ışık yaktı.

İsveç tarafından Türkiye'ye iade edilecek ilk terör örgütü PKK destekçisi olacak Mehmet Kokolu isimli bu kişinin iade edilip edilmeyeceği konusunda son kararı İsveç hükümeti verecek.

İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni yasa "terör örgütüne katılma" suçunu kovuşturmaya açarak ülkenin bu alandaki mevzuatını güçlendiriyor. Bu düzenleme, Türkiye'nin NATO vetosunu kaldırması için öne sürdüğü şartlardan birini oluşturuyor.

DOĞRU BİR ZAMAN

Stockholm Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü'nden Paul Levin, Aftonbladet gazetesine kararın İsveç hükümeti için çok doğru bir zamanda geldiğine dikkat çekerek, "Şimdiye kadar bazı terör zanlıları sınır dışı edildi, ancak iade olmadı. Bu hafta içinde PKK için para toplayan bir şahıs hakkında da suçlama yapılması bekleniyor. Bu iki hamle Türkiye ve İsveç'in yapacağı yeni NATO görüşmesinden hemen önce gerçekleşiyor" dedi.