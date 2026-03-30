İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4751
  • EURO
    51,1703
  • ALTIN
    6483.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'ye odaklandılar: Türkler liderliğini gösterdi
Dünya

Türkiye'ye odaklandılar: Türkler liderliğini gösterdi

Bangladeş'in dezenformasyonla mücadelede kendisini geliştirmek için çalıştığını ve bu süreçte Türkiye gibi ülkelere odaklandığını belirten Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon, 'Türkiye, stratejik iletişimi ciddi bir devlet kapasite meselesi olarak ele almıştır. İletişimi diplomasi, kriz yönetimi ve ulusal dirençle ilişkilendirmiştir. STRATCOM'un kendisi de bu konuda uluslararası bir platform oluşturmada Türk liderliğini göstermektedir' dedi.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
Türkiye'ye odaklandılar: Türkler liderliğini gösterdi
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'ya katılan Swapon, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Swapon, STRATCOM'a ilk kez katıldığını ve atmosferi çok etkileyici bulduğunu belirterek, "Gerçekten de güncel ve küresel ölçekte önemli. Stratejik iletişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde politika yapıcıları, medya liderlerini ve iletişim uzmanlarını bir araya getiriyor." dedi.

"Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi" panelindeki konuşmasında stratejik iletişimin halkın güvenini kazanmakla ilgili olduğunu söylediğini aktaran Swapon, dezenformasyonun medya haricinde yönetişim, güvenlik ve sosyal istikrarla bağlantısına dikkati çekti.

Swapon, güçlü kurumlar, güvenilirlik ve dijital okuryazarlığın önemine işaret ederek, "Teknoloji, dezenformasyonu daha hızlı, daha ucuz ve daha tehlikeli hale getirdi. Çatışma durumlarında, yanlış anlatılar şiddeti körükleyebilir ve güvensizliği derinleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyon sorununun hükümetler, medya platformları ve yurttaşlar için engeller taşıdığını dile getiren Swapon, ifade özgürlüğü ve hakikatin eşzamanlı olarak korunması gerektiğinin altını çizdi.

"TÜRK LİDERLİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR"

Swapon, yanlış bilginin yayılmasını önleyecek izleme ve yanıt mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, medya, teyit mekanizmaları ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda işbirliği yapmasını önerdi.

Bangladeş'in dezenformasyonla mücadelede kendisini geliştirmek için çalıştığını ve bu süreçte Türkiye gibi ülkelere odaklandığını belirten Swapon, şunları kaydetti:

"Türkiye, stratejik iletişimi ciddi bir devlet kapasite meselesi olarak ele almıştır. İletişimi diplomasi, kriz yönetimi ve ulusal dirençle ilişkilendirmiştir. STRATCOM'un kendisi de bu konuda uluslararası bir platform oluşturmada Türk liderliğini göstermektedir."

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.