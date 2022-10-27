Türkiye'ye övgü dolu sözler! Agbenonci: Sadece Ankara'ya güveniyoruz

Benin Dışişleri Bakanı Agbenonci, Benin'in Cotonou kentinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Benin'le geleneksel ilişkileri olmayan ülkeler arasında bulunan Türkiye'ye iş birliğini geliştirmek ve çeşitlendirmek için öncelik vereceklerini söyleyen Agbenonci, birçok kez Türkiye'ye geldiğini ve Türkiye'yi tanımaya çalıştığını aktardı.

TÜRKİYE DİKKATLE İZLENMESİ GEREKEN BİR ÜLKE

Agbenonci, "Türkiye dikkatle izlenmesi gereken bir ülke. Özellikle son birkaç yılda yakaladığı büyük gelişmeler nedeniyle bakan olmadan önce bile takip ettiğim bir ülkeydi. Çünkü özellikle eğitim ve öğretim alanında, teknik alanda inanılmaz derecede ivme yakalayan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde yatırımlarının bulunduğuna dikkati çeken Agbenonci, "Katar'a ve Suudi Arabistan'a gittik. Hatta Suudi Arabistan'daki yatırımların çoğunun Türk firmalarınca gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Bu yüzden Türkiye, ilişkilerimizi geliştirmek istediğimiz bir ülke." diye konuştu.

- "GÜVENLİK KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN BİZE KATACAĞI ÇOK ŞEY VAR"

Agbenonci, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un belirlediği doğrultuda diğer ülkelerin ilgilerini Benin'e çekmenin önem taşıdığını aktararak, şunları kaydetti:

"Benin Cumhurbaşkanı Partrice Talon'un öncelikli meselesi nedir? Tabi ki öncelikli meselemiz güvenliktir. Biz de herkes gibi güvenlik içerisinde yaşamak istiyoruz, güvende hissetmek istiyoruz. Bugün bu güvenlik ve barış içinde yaşamayı bize sağlayabilecek ülke Türkiye'dir. Türkiye geçmişteki tecrübesi ve yaklaşık kırk yıldır terörle mücadelede kaydettiği başarıyla imrenilecek bir seviyede. Dolayısıyla güvenlik konusunda Türkiye'nin bize katacağı çok şey var."

Çavuşoğlu ile Türkiye ve Benin'in teknik eğitim alanındaki iş birliği imkanlarını konuştuklarını aktaran Agbenonci, "Beninli kızların, erkeklerin kendi teknik eğitimlerini gerçekleştirebilmelerini istiyoruz. Dışarıdan sürekli ithal etmek istemiyoruz. Kendimiz bu konularda yeterliliğe kavuşmak istiyoruz." dedi.

Agbenonci, Çavuşoğlu'nun kendisine Türkiye Maarif Vakfı'nın Benin'de bir okul inşa edeceğini söylediğini dile getirerek, TMV vesilesiyle teknik eğitimin sağlanacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin sağlık alanında başarılı olduğuna işaret eden Agbenonci, Türkiye'nin Kovid-19 salgınını iyi yönettiğini ve kendini sağlık alanında kanıtladığını belirtti.

Agbenonci, "Dolayısıyla güvenlik, teknik, eğitim ve sağlık, bunlar öncelikle meselemiz olunca Türkiye'yle yapacağımız çok şey var demektir." şeklinde konuştu.