İlk kez Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanı Fidan, 30 Haziran tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Lammy ile bir araya gelecek. Öngörülen ziyaret, Dışişleri Bakanı Lammy'nin Türkiye'ye ikili düzeyde gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı Birleşik Krallık ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini, güvenlik, terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasında yakın çalışmaların devam etmesinin önem arz ettiğini ve ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayii, turizm alanlarındaki ilişkilerimizin iki ülke arasındaki itici güç olduğunu söylemesi öngörülüyor.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ GÜNDEMDE

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelere önem verildiğini dile getirecek olan Fidan, AB üyesi olmayan iki müttefik olarak Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Avrupa savunma ve güvenlik mimarisinin ayrılmaz unsurları olduğunu, değişen küresel güvenlik ortamında iki ülkenin savunma sanayii alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini, Birleşik Krallık'ta yaşayan 500 bine yakın Türk kökenlinin ilişkilerin katma değerini teşkil ettiğini, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın bölgesel ve küresel meselelerde mevcut yakın diyaloğunu, eşgüdüm ve iş birliği içinde sürdürmesinin önemli olduğunu aktarması bekleniyor.

Ayrıca Fidan görüşmede, Orta Doğu'da pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğini, İran ve İsrail arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunu, nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğini, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının adil ve sürdürülebilir bir barışın inşası için elzem olduğunu ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sonrasında, ülkenin ekonomik, altyapısal ve beşeri kapasitesinin toparlanması için birlikte çalışılabileceğini ifade etmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA İKİLİ İLİŞKİLER

Türkiye'nin stratejik ortağı ve NATO Müttefiki Birleşik Krallık'la yakın ikili ilişkiler, her düzeydeki temas ve ziyaretler vesilesiyle ivme kazanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşik Krallık'a ilk resmi ziyaretini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirmişti. Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Lammy ile en son 15 Mayıs tarihinde NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle Antalya'da görüştü.

Ekonomi ve ticaret, Türkiye'nin Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerinin önemli bir sütununu oluşturuyor. 2024 yılında, Birleşik Krallık Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat pazarı, aynı zamanda Türkiye'deki üçüncü büyük yabancı yatırımcı ve üçüncü büyük turizm pazarını oluşturuyor. 2024 yılında ticaret hacmi 22 milyar dolar seviyesine ulaşmış, ihracat 15,2 milyar dolar, ithalat ise 6,8 milyar dolar olarak kaydedildi. İkili ticaret hacmi için ortak hedef 30 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye'deki Birleşik Krallık yatırımları 14,2 milyar dolar seviyesindeyken Birleşik Krallık'taki Türk yatırımları ise 4,3 milyar dolar seviyesinde. Yedinci Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) toplantısı, 5 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenmişti. Müteakip toplantının 2025 yılı içerisinde Londra'da düzenlenmesi beklenmekte.

2024 yılında Birleşik Krallık'tan Türkiye'yi 4,4 milyon civarında turist ziyaret etti.