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Türkiye’ye saldırırken Almanya’da rezil oldu

Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in veliahtı konumundaki iktidar partisi CDU’nun yeni lideri ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye’yi hedef almak isterken rezil oldu.

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Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarına yönelik terör tehdidine karşı harekete geçen Türkiye’yi “Suriye’yi ilhak etmekle” suçlayan Kramp-Karrenbauer, Almanya’daki muhalif partiler tarafından ‘cehalet’ ve ‘yetersizlikle’ suçlandı. Hür Demokrat Parti meclis grubunun dış politika sözcüsü Alexander Graf Lambsdorff, “Savunma Bakanı böylesine ciddi konularda kamuoyunda yeterince donanımlı olmadığını gösteriyorsa bu çok üzücü” dedi. Yeşiller partisinin meclis grubunun dış politika sözcüsü Omid Nouripour da Bakan’ın daha net ve özenli tezler öne sürmesi gerektiğini kaydetti. Nouripour, Alman askerlerinin terör örgütü YPG/PKK’ya desteğine atıf yaparak, “Sayın Bakan, biz de mi Suriye’yi ilhak ediyoruz?” diye sordu. 

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