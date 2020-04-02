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Dünya

Türkiye'ye teşekkür etti: Hiç unutamayacağız

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin İspanya'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür ederek, 'Gösterdiğiniz dayanışmayı hiç unutamayacağız.' ifadesini kullandı.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 08:13 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 08:13
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İspanyol kökenli Sanchez, Twitter'dan "Türk hükümetine ve halkına İspanya'ya önemli tıbbi malzeme gönderdiği için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin İspanya kadar Kovid-19'dan etkilenmemesini umduğunu belirten Sanchez, paylaşımında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketledi ve Türkçe olarak "Teşekkür ederim" ifadesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gönderilmişti.

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