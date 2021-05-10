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Dünya

Türkiye'ye teşekkür etti ve duyurdu: Yakın zamanda devrede

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın yakın zamanda devreye konulması planlanıyor.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:04 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:11
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Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını görüşmek üzere Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'u kabul etti.

Brnabic, Türkiye'ye salgında Sırbistan'a yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür ederek, yakın zamanda başlayacak aşı sertifikası uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Aksoy da yaklaşan turizm sezonunda karşılıklı seyahatlerde büyük kolaylık sağlayacak uygulamanın gelecek günlerde nota teatisi yoluyla hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin Sırp ve Macar mevkidaşlarıyla birer görüşme yaptığını anımsatan Aksoy, 2019'da Türkiye'yi 300 bine yakın Sırp turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Görüşmeye katılan Sırbistan Ticaret ve Turizm Bakanı Tatjana Matic da aşı sertifikaları sayesinde bu yılki turizm sezonunun geçen yıla oranla çok daha olumlu geçeceğini vurguladı.

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