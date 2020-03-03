Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmadılar

03 Mart 2020 Salı 07:44 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 07:44

Avrupa Parlamentosu vekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi. Piri, paylaşımında AB'nin gerçekleştirmediği taahhütleri sıraladı.

Piri, Türkiye'ye 2016'ta verilen vizelerin kaldırılması ve Suriyeli sığınmacılar için 2018'e kadar taahhüt edilen 6 milyar euroluk destek sözlerinin tutulmadığını hatırlattı ve gümrük birliğinin yenilenmesi konusunda yeni bir adım atılmadığını belirtti.