Türkiye'ye yakın markaj! ABD ve İngiltere'de gündem oldu

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken dünyanın gözü Türkiye'de. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi yaklaşıyor. Seçimin sonuçları dünya politikasının da gidişatını etkileyecek. Bu nedenle uluslararası medya kuruluşları da seçim sürecini yakından takip ediyor.

"ERDOĞAN'A KARŞI BİRLEŞTİLER"

ABD merkezli NPR, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bir analiz yayımladı. NPR, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için bir araya geldiğini yazdı.

NPR muhalefet partilerinin özelliklerine dikkat çekti.

Yayımlanan analizde muhalefet partilerinin ortak noktalarının az olduğuna vurgu yapıldı.

NPR, altılı masanın tek ortak noktasının Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı olduğunun altını çizdi.

Yayımlanan analizde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğine de vurgu yapıldı.

"KILIÇDAROĞLU ANKARA'NIN BAĞIMSIZLIĞINDAN VAZGEÇER Mİ?"

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE), haber sitesinin de gündeminde de Türkiye vardı. Yaklaşan seçimlere ilişkin bir analiz yayımlandı.

Yazıda, "Kılıçdaroğlu Ankara'nın bağımsızlığından vazgeçer mi?" başlığı kullanıldı.

Muhalefetin Batı'yı memnun etmeye odaklandığı belirtilen yazıda, Batı'nın Türkiye siyasetinde tarafsız bir seyirci olmadığına dikkat çekildi.

"O DÜNYA ÇAPINDA BİR SATRANÇ OYUNCUSU"

Başkan Erdoğan'nın Batılı liderlerle oldukça canlı ve etkin bir ilişki yürüttüğü ifade edilen yazıda, Trump'ın Başkan Erdoğan için kullandığı "O dünya çapında bir satranç oyuncusu" sözleri hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmadığı bir düzenin ne Türkiye ne de Orta Doğu bölgesi için fayda sağlamayacağı belirtilen yazıda, Türkiye'nin AB, ABD ve NATO konularında elinin güçlü olduğu ifade edildi.

6'lı masanın fikir birliği sağlayabilmesinin çok uzak olduğuna dikkat çekilen analizde, İsveç'in terör örgütü PKK ile olan ilişkisi hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu nedenle İsveç'in NATO üyeliğine onay vermediği ifade edildi. Analizde bunun Batılı liderleri rahatsız ettiği belirtildi.

CHP İSVEÇ'E UMUT OLDU

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz'ün ABD medyasına yaptığı açıklamaların İsveç'e umut oldu.

Çeviköz, Newsweek'e açıklamalarda bulundu.

Çeviköz İsveç'in NATO üyeliğine onay vereceğini söyledi. İsveç'in terörle mücadele yasasını olumlu bulduklarını belirtti.

İsveç basınıysa Çeviköz'ün sözlerini gündemine taşıdı. İsveç medyası NATO üyeliği ile ilgili "Her şey seçimlere bağlı" ifadesini manşetten verdi.