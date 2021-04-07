Türkiye'yi tehdit eden Çeçen lider Kadirov'un sansasyonel hayatı! Yeni bilgiler ortaya çıktı

Star.com.tr 07 Nisan 2021 Çarşamba 23:49 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 23:51

Suriye'de Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesi hakkında açıklama "Ankara bu olaydan dolayı pişman olacak" diyen Rusya'nın Çeçenistan Özerk Bölgesi lideri Ramazan Kadirov'un vakıflar üzerinden kara para akladığı ve milyonlarca dolar servet edindiği ortaya çıktı.

İşadamlarından gelen haraçlar, milyarlarca dolar, Moskova'daki pahalı evler, villalar... Çeçenistan, Rusya'da yasaların işlemediği bir suç bölgesine döndü. Özerk cumhuriyet neredeyse Kadirov ve ailesinin malı haline geldi.

Kadirov'un yolsuzluklarını ortaya çıkaran Rus internet sitesi Proekt, Çeçen lider ve ailesi hakkında ilginç bilgiler paylaştı.

Ramazan Kadirov'un resmi olarak bir eşi olmasına rağmen iki veya üç kadınla birkilte olduğu bunlardan birisinin de Çeçen şarkıcı ve dansçı Aminat Ahmadova olduğu iddia edildi.

Şarkıcının Ramazan Kadirov'a yakınlığı nedeniyle Avrupa babasının kurduğu "Daymokh" dans grubunu turneye davet etmiyor.

Ramazan Kadirov'un Moskova'daki serveti, Rus basınının en sevdiği konulardan biri. Rus gazeteciler Kadirov'un milyonlarca dolarını Pavel Krotov adında bir avukatın yönettiğini iddia ediyor.

Ramazan Kadirov'un babası Ahmed Kadirov tarafından kurulan yardım kuruluşuna sadece 2019 yılından 6 milyar ruble (77 milyon 220 bin dolar) toplandı fakat bunların çok küçük bir kısmı göstermelik olarak hayır işlerinde kullanıldı.

2019 resmi rakamlarına göre, fon hayır amaçlı 2,8 milyar ruble ve vakıf yöneticilerine 4 milyar ruble harcadı.

Ancak vakfın çalışanlarına ödediği toplam miktar sadece 8 milyon ruble olduğu resmi kayıtlara geçti. Kalan 4 milyar rublenin nereye gittiği bilinmiyor.

Rus gazeteleri, Kadırov'un yerel halktan, özellikle memurlardan ve işadamlarından %10 zorunlu vergi adı altında haraç aldığını iddia etti.

Kadirov'un "hayır kurumu" nun alt şirketleri olarak inşaat, maden suyu üretimi ve soğutma tesisi depoları var.

Ramazan Kadirov'un Rus lider Putin'e yakınlığı ve Çeçen iş adamları Ömer Jabarailov ve Ruslan Baysarov gibi ünlü simalarla arkadaşlığı sayesinde diğer iş adamlarından kontak kurmak için milyonlarca dolar para aldığı iddia ediliyor.

Rus Bakır Şirketi'nin başkanı Igor Altushkin devlet kurumları ve Moskova ile iş yapmak için Ramazan Kadirov'un "hayır kurumuna" her ay 7 milyon ruble (90.000 $) bapış yapıyor.

Ramazan Kadirov'un ikinci karısının ailesini stratejik yatırımcı görevi verdiği biliniyor. 2020 yılında karısı Fatıma'nın doğduğu Makheta köyünde engelliler için bir rehabilitasyon merkezi açan Kadirov merkezi başına kayınvalidesi Satsida Khazuyeva'yı geçirdi, Kadirov iş adamlarının bağışların bir kısmını bu merkezin hesaplarına aktardı.

Ayrıca, Moskova'nın pahalı semtlerinde Fatıma Khazuyeva'nın adını taşıyan gayrimenkuller de yer almakta.

Bunların arasındaki en pahalıları Shabalovka bölgesindeki konut kompleksinde 50 milyon ruble (643.000 $) değerindeki daireyi karısı üzerine alırken aynı binadaki 100 milyon ruble değerindeki daireyi 2013 yılında kayınvalidesi Khazuyeva'ya hediye etti.

Fatima Khazuyeva, 2017 yılında Khamovniki bölgesinde 200 milyon (2.572 milyon $) değerinde 200 metrekarelik bir daire satın aldı. Fatima Khazuyeva resmi olarak Çeçen liderin yönetiminden ayda 100.000 ruble (1.285 $) kazanıyor.

Fazuyeva 20 yaşına geldiğinde, Dolina Reki Saturn'ün bölgesindeki lüks Minskaya Caddesi'nde 290 metrekarelik bir daireye sahipti. Bu evin karşısında, Ramazan Kadirov'un resmi olarak evli olduğu Medni Khanum'a ait 120 milyon ruble (1.542.000 $) değerinde bir apartman var.

Ayrıca Mosfilm Caddesi'nde Ramazan Kadırov'un eşlerinin adını taşıyan pahalı bir gökdelen var. 210 metrekarelik dairenin adı Medina Kadirova ve otoparkın adı Fatima Khazuyeva'dır. Alım satım belgelerinde Medni Kadirova yerine kızlık soyadı Musayeva olarak geçiyor.

Medni Musayeva'nın üzerine kayıtlı ve aynı zamanda adını taşıyan Veyernaya Caddesi'ne başka bir aile dairesi ve milyon dolarlık gayrümenküller bulunmakta. Toplamda, Kadırov'un karılarının Moskova'daki tüm gayrimenkullerinin değeri 800 milyon ruble'den (10.276.000 $) fazla. olduğu biliniyor.

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