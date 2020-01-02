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Dünya

Somali'de teröre tepki yürüyüşü: Türkler bizim kardeşlerimiz, kanları kanlarımız

Somali’nin başkenti Mogadişu’da yüzlerce kişi terör örgütü Eş-Şebab’ın saldırılarına karşı tepki yürüyüşü düzenledi. Göstericiler 'Türkler bizim kardeşlerimiz, kanları kanlarımız' yazılı pankartlar taşıdı

AA02.01.2020  16:56 - Güncelleme: 02.01.2020  17:01

Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşe hükümet yetkilileri de katıldı.

"Öğrenciler bizim geleceğimiz", "Türkler bizim kardeşlerimiz, kanları kanlarımız" yazılı pankartlar taşıyan kalabalık ayrıca, halka Eş-Şebab üyelerini güvenlik güçlerine ihbar etmeleri çağrısında bulundu.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden 35 yaşındaki Fowiso Hani, "28 Aralık'ta Somalili ve Türk kardeşlerimize yapılan saldırıyı protesto etmek için buradayız. Tüm dünyanın bize bu savaşta yardımcı olmasını istiyoruz. Eş-Şebab’ın Müslümanlara, Somalililere ya da hiç kimseye saygısı yok." ifadesini kullandı.

Gösteriye katılanlardan Amine Hatice de protestonun halkın öfkesini yansıttığını belirterek, “Dostlarımızı işgalci diye nitelendirenler bizim kanlarımızı döküyor.” diye konuştu.

- 2 TÜRK VATANDAŞINI HAYATINI KAYBETTİ
Mogadişu'da cumartesi günü gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmişti. Saldırıda 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Türkiye Sağlık Bakanlığı, saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.
Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), saldırıya ilişkin hazırlanan ön raporun hükümete sunulduğunu, saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ve yönetildiğini duyurmuştu.
Eş-Şebab, bu açıklamanın hemen ardından saldırıyı üstlenmişti.

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