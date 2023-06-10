Türklerin hedef alındığı saldırı 19. yılında anıldı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, burada yaptığı konuşmada, Türklerin, bugün de dahil olmak üzere, çeşitli sebeplerle hedef gösterilmesinin tehlikelerine dikkati çekerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, kentin çok kültürlü bir barış şehri olduğunu dile getirerek, her türlü ırkçılığı kınadı.

Saldırının 19. yılında Keup Caddesi Esnaf İnisiyatifi Başkanı Meral Şahin ile cadde esnaflarının katıldığı anma töreninde, patlamanın olduğu yere çelenk bırakıldı, beyaz güvercinler uçuruldu.

OLAY

Terör örgütü NSU 2000-2007'de işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek Türklerin yoğun yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı.

NSU tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin vücutlarına isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.