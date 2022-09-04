Türklerin kontrolüne geçmişti! Kardeş ülke duyurdu: Mevzilerimize ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

MİSİLLEME ATEŞİ AÇILDI

Açıklamada, Azerbaycan askerleri arasından hayatını kaybeden ve ya yaralananın olmadığı belirtilirken, karşı tarafı susturmak için Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.

TÜRKLERİN KONTROLUNE GEÇMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımında bulunmuştu.