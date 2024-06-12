Yunanistan'da Avrupa Parlamento'su (AP) seçimlerinde Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya'da 3 ilden 2'sinde birinci parti olarak çıktı. DEB Partisi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop'ta yüzde 36, İskeçe'de ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu. DEB Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu seçim zaferinin ardından Akşam Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Kazanılan zaferle Türklerin Avrupa'da artık sesinin daha yüksek çıkacağını belirten Asafoğlu "Yunanistan haritası maviye boyandı. Batı Trakya bölgesi ise Türkleri temsil eden sarı renklere döndü. Batıda artık sesimizi yükselteceğiz, Türklerin sesini daha güçlü duyuracağız. Bu yıl artık Batı Trakya kabuğunu aştık. Bizi anlayabilecek, bize saygı gösteren Yunanların var olduğunu gördük. Yunanistan'da Makedon azınlıklar da var. Anavatan Türkiye'den çok büyük destek görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi için köprü görevi üstleneceğiz. Ancak Yunanistan bu konuda hep başını kuma gömen taraf oluyor" dedi.

FAŞİSTLERDEN ÇOK ÇEKTİK

AP'de aşırı sağın yükselişe geçmesinden çok büyük endişe duyduklarını belirten Asafoğlu şöyle devam etti: Biz ne çektiysek aşırı sağcı faşistlerden çektik. Altınşafak Partisi tarafından geçmişte saldırıya uğradık. Bu tehditler şimdi yine arttı. Dün kazandığımız zafer sonrası sosyal medyada ciddi tehditler gelmeye başladı. Yunan Çözümü Partisi'nin lideri Kiryakos Velopulos, seçim akşamı konuşmasının başında ilk olarak Batı Trakya'ya dikkat edilmesi gerektiğini belirterek bizi hedef gösterdi. Daha ilk günden bu tür açıklamalar ve tehditler gelecekte olacakların işaret fişeği gibi.