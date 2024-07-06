Türkmen Bakan Aydın Maruf, ITC'nin 2seçimlerde kota dışında katılacağını duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC'nin 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY milletvekili seçimlerine kota dışında katılacağını söyledi.



Türkmen Bakan Maruf, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen "Seçim ve Türkmenlerin son siyasi durumu" başlıklı toplantıda, 20 Ekim'deki IKBY milletvekili seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

IKBY parlamentosu seçimlerinin tüm siyasi tarafların katılımıyla zamanında yapılmasından yana olduklarının altını çizen Maruf, Türkmenlerin IKBY meclisinde daha önce 5 kotası olduğu ancak bunun 2'ye düşürüldüğünü söyledi.

Maruf, Türkmenlerin IKBY meclisindeki kotasının 10'a çıkartılmasını talep ettiklerini hatırlatarak, kota sayısının düşürülmesi ve seçim bölgelerine bölünmesinin yanlış olduğunu söyledi.

"Biz cephe olarak siyasi çekişmelerde taraf değiliz." diyen Maruf, tüm etnik gruplar için hem Irak hem de IKBY meclisinde gerçek ve iradeli bir şekilde temsiliyet olması gerektiğini kaydetti.

Maruf, ITC'nin 20 Ekim'deki IKBY milletvekili seçimlerine kota dışında katılacağını ve bunun büyük bir karar olduğunu ifade etti.