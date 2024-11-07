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Dünya

Türkmen Bakan Maruf: IKBY'de kurulacak yeni hükümette etnik ve dini grupların aktif bir şekilde yer almasını talep ediyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY'nin yeni meclis döneminde seçim yasasıyla ilgili değişiklikler yapılması ve etnik grupların da yeni hükümete aktif bir şekilde katılması gerektiğini söyledi.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Türkmen Bakan Maruf: IKBY'de kurulacak yeni hükümette etnik ve dini grupların aktif bir şekilde yer almasını talep ediyoruz
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Türkmen Bakan Maruf, Erbil'de etnik ve dini grupların temsilcileriyle yapılan toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.

IKBY'nin 20 Ekim'deki milletvekili seçimleri sonrası yeni hükümetin bir an evvel kurulmasından yana olduklarını belirten Maruf, "Bütün siyasi tarafların katılması, etnik ve dini grupların da hükümette aktif bir şekilde yer almasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Maruf, meclisin yeni döneminde seçim yasasıyla ilgili değişiklikler yapılması ve etnik gruplara ayrılan kotanın 5'ten 15'e çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

IKBY SEÇİMLERİ

IKBY'de yaklaşık 2 yıl gecikmeli olarak 20 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin nihai sonuçlarına göre, KDP birinciliğini ve KYB ikinciliğini korurken, Yeni Nesil üçüncü ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ise dördüncü oldu.

Seçim sonuçlarının onaylanmasından sonra en çok oyu alan birinci partinin hükümeti kurması için 90 günlük süresi bulunuyor.

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5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli Mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etti.

SEÇİM SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmiş ve kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini Meclise göndermişti.

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Irak Federal Mahkemesi, 21 Şubat'ta aldığı kararda, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölündüğünü ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türk

Irak Yüksek Yargı Konseyi ise 21 Mayıs'ta, 100 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.

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