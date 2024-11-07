Türkmen Bakan Maruf, Erbil'de etnik ve dini grupların temsilcileriyle yapılan toplantının ardından basın açıklamasında bulundu.
IKBY'nin 20 Ekim'deki milletvekili seçimleri sonrası yeni hükümetin bir an evvel kurulmasından yana olduklarını belirten Maruf, "Bütün siyasi tarafların katılması, etnik ve dini grupların da hükümette aktif bir şekilde yer almasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
IKBY SEÇİMLERİ
IKBY'de yaklaşık 2 yıl gecikmeli olarak 20 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin nihai sonuçlarına göre, KDP birinciliğini ve KYB ikinciliğini korurken, Yeni Nesil üçüncü ve Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ise dördüncü oldu.
Seçim sonuçlarının onaylanmasından sonra en çok oyu alan birinci partinin hükümeti kurması için 90 günlük süresi bulunuyor.
SEÇİM SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmiş ve kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini Meclise göndermişti.
Irak Yüksek Yargı Konseyi ise 21 Mayıs'ta, 100 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.