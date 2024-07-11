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Dünya

Türkmen Bakan Maruf'tan “müdahale edilmesin” uyarısı: Üzerine resmi olarak çalışıyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, 'Bütün siyasi taraflardan isteğimiz, kota iç işlerine müdahale edilmesin. Kota bir haktır. Bu etnik grupların bir hakkıdır. O yüzden biz bunun üzerine resmi olarak çalışıyoruz.' dedi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Türkmen Bakan Maruf'tan “müdahale edilmesin” uyarısı: Üzerine resmi olarak çalışıyoruz
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, siyasi tarafların IKBY Meclisindeki etnik gruplara ayrılan kotaların iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

Türkmen Bakan Maruf, IKBY'deki etnik grupların temsilcileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları ile 20 Ekim 2024'te yapılacak IKBY milletvekili seçimleri ve etnik gruplara verilen kotalara ilişkin istişare toplantısı düzenledi.

IKBY Meclisindeki kotalara ilişkin değişikliklerin Türkmenler ya da Hristiyanlarla istişare yapılmadan kararlaştırıldığını belirten Maruf, toplantıda kotalara ilişkin taleplerin yer aldığı bir dilekçe hazırlandığını ve bunu Irak ve IKBY'deki makamlara sunacaklarını kaydetti.

Maruf, bu dilekçe içinde 5'e indirilen kotaların yeniden 11'e yükseltilmesini talep ettiklerini ve kotaların coğrafi bölgelere bölünmesinin de yanlış olduğu değerlendirmesinin yer aldığını dile getirdi.

IKBY'deki milletvekili seçimlerinin özellikle etnik gruplar olmak üzere tüm siyasi tarafların katılımıyla ve zamanında gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurgulayan Maruf, şunları söyledi:

"Bütün siyasi taraflardan isteğimiz, kota iç işlerine müdahale edilmesin. Kota bir haktır. Bu etnik grupların bir hakkıdır. O yüzden biz bunun üzerine resmi olarak çalışıyoruz.

Gerçekten geçmişte bu kotaya karşı bir haksızlık, adaletsizlik oldu. Bütün Iraktaki ilgili taraflardan talebimiz bu konuda destekleri olmasıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin de kota konusunda rolü olması gerekir."

  • Kota hakkı
  • İç işlerine müdahale
  • Etnik gruplar

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