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Dünya

Türkmen lider Salihi: DEAŞ hapishanelerinde 400 Türkmen kadın bulunuyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) ve Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, 400 Türkmen kadınının Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a bağlı hapishanelerde bulunduğunu bildirdi.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 11:46
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Salihi yaptığı yazılı açıklamada, Irak İstihbarat Servisi’nin Türkmen kadınların DEAŞ elinde bulunduğu yönündeki resmi belgelerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nun yazışmaları üzerine Irak Ulusal İstihbarat Servisi’nce 400’den fazla Türkmen kadınının Suriye’de DEAŞ’a bağlı Rakka, Haseke ve Afrin hapishaneleriyle Hol Kampı’nda bulunduğu tespit edildi."

Salihi, söz konusu Türkmen kadınların kurtarılması için Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu’nun Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçtiğini belirtti.

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