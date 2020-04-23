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Dünya

Türkmen lider Salihi: Irak'ta Türkmenlerin yer almadığı bir hükümet eksik olacaktır

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Türkmenlerin yer almadığı bir Irak hükümetinin eksik olacağını belirtti.

AA23 Nisan 2020 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 16:38
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Salihi, Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kerkük'te düzenlenen törende konuştu.

Başkan Salihi, Türkmenlerin 25 yıldan bu yana Irak Türkmen Cephesi çatısı altında bir araya geldiğini, ITC'nin de onların dünyaya açılan yüzü olduğunu ifade etti.

Türkmenlerin ülkede çıkarılan "mezhepsel fitnelere" engel olacağını vurgulayan Salihi, Irak'taki hükümet kurma sürecine de değindi.

Salihi, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal İstihbarat Başkanı Mustafa el-Kazimi'nin yeni kabinede Türkmenlere de yer vermesi gerektiğini vurguladı.

Tükmen lider Salihi, "Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan Türkmenlerin yer almadığı bir hükümet eksik olacaktır." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan'da yeni hükümeti kurma görevini Mustafa el-Kazimi'ye vermişti. Anayasaya göre Kazimi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

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