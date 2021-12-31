Türkmen lider Turan, Irak'ta kurulacak yeni hükümetten umutlu olduklarını söyledi

AA 31 Aralık 2021 Cuma 12:27 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:28

Ülkede kurulacak yeni hükümete ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Turan, Irak'ta siyasi çoğunluğa sahip bir iktidarın başarılı olamayacağını ve tüm tarafların bu hükümette yer almasının önem arz ettiğini vurguladı.

Türkmen lider Turan, 10 Ekim'de yapılan seçim sonuçlarının Irak Federal Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından kurulacak yeni hükümette, Türkmenlerin de yer alacağı konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

Hükümet kurma sürecinde aktif yer almak için Bağdat'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Birleşik Irak Türkmenleri Listesi olarak son bir ayda Bağdat'ta hemen hemen tüm siyasi taraflarla görüştük. Türkmenler başta olmak üzere tüm tarafların yer aldığı bir hükümet görmek istediğimizi koalisyon başkanlarına ilettik. Türkmensiz bir hükümetin eksik olacağını da vurguladık."

Görüşmelerde, Kerkük ve Türkmenlerin yoğunlukta olduğu bölgelerin güvenliğinin Irak federal hükümetine bağlı güçler tarafından sağlanmasının devam etmesini tüm taraflara ilettiklerini kaydeden Turan, bu konuda olumlu tepkiler aldıklarını aktardı.

- Türkmenler Anayasa Mahkemesinin kararlarından memnun

Anayasa Mahkemesinin seçim pusulalarının elektronik sayım yöntemini iptal etmesi ve elle sayılmasına karar vermesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Turan, kararın yeni parlamentoya sunulacağını ve onaylanacağını belirtti.

Turan, seçim pusulalarının elle sayılması sistemine geçilmesini Türkmenler olarak 2018 seçimlerinde de talep ettiklerini, geç de olsa karara bağlanmasını iyi bir adım olarak gördüklerini dile getirdi.

- Türkmenler 4 yıl sonraki seçimlere şimdiden hazırlık yapıyor

Son seçimlerde Irak genelinde ve Türkmenler arasında da katılım oranının beklentilerin çok altında kaldığına dikkati çeken Turan, Türkmenler olarak bu olumsuz tecrübeyi yeniden yaşamamak için şimdiden çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Irak'ta genç nüfusun giderek arttığını söyleyen Turan, Türkmenlerin de genç katmanını iyi değerlendirme adımlarını atmaya başladığını aktardı.

Türkmen lider, "Irak Türkmen Cephesi üst kadrosunda değişime gitme ve kurumun önemli konumlarına genç kadrolar ataması yaparak birtakım yenileme kararları aldık." diye konuştu.

Irak Türkmen Cephesi'nin bir siyasi partiden ziyade Irak'ta Türkmenlerin haklarını ve milli davasını savunan en büyük kurum olduğunu vurgulayan Turan, yeni dönemde genç ve aktif bir kadro ve teşkilatla yola çıkmak istediğini ifade etti.

Bu önemli siyasi kuruluşun bünyesinde genç ve yetişmiş kadroların olduğuna dikkati çeken Turan, yapılan son görev değişiklikleriyle yetişmiş genç kadroları üst düzey konumlara getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Turan, kuruluşundan bu yana Irak'ta Türkmenlerin tüm haklarını en iyi şekilde savunan Irak Türkmen Cephesi'nin aynı çizgide devam edeceğini ve Türkmenlerin haklarından hiçbir taviz vermeme konusunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi.