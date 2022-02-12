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Dünya

Türkmenistan Başkanı Berdimuhammedov'dan alışılmadık karar! ''Genç liderlere izin vereceğim''

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, kendisi hakkında alışılmadık bir karar verdiğini belirterek, 'Kamu yönetiminde genç liderlere izin vermek istiyorum.' dedi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 00:26 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 00:26
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Türkmenistan Haber Ajansına göre Berdimuhamedov, Ulusal Konseyin Halk Meclisi olağanüstü toplantısında, ülkenin kalkınma aşamasında ve kamu yönetiminde genç potansiyellerin önemine değinerek görevine Halk Meclisi Başkanı olarak devam etmek niyetinde olduğunu söyledi.

2007 yılında göreve geldiğini ve 15 yıldır devlet başkanı olarak görevde olduğunu belirten Berdimuhamedov, aynı zamanda, Bakanlar Kurulu Başkanı, Devlet Güvenlik Konseyi Başkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Ulusal Konsey Halk Meclisi Başkanı görevlerini de yürüttüğünü hatırlattı.

Berdimuhamedov, "Bugün kendim hakkında alışılmadık bir sonuca vardığımı belirterek bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben ülkemizi kalkındırmanın yeni aşamasında ve kamu yönetiminde modern çağın manevi koşulları ve yüksek talepleri temelinde şekillenen genç liderlere izin vermek istiyorum." dedi.

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