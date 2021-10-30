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Dünya

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Kabil'i ziyaret etti

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban hükümeti yetkilileriyle görüştü.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 14:54 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:54
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Meredov'u, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki karşıladı.

Meredov ve beraberindeki heyet, Muttaki'yle ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Taliban geçici hükümet Başbakanı Muhammed Hassan Ahund ile bir araya geldi.

Görüşmede ekonomi, ticaret, güvenlik ve insani yardımın yanı sıra Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğal gaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Ayrıca, Türkmenistan-Herat demir yolu ve Türkmenistan'dan Herat'a 500 voltluk yeni elektrik hattının inşası konuları görüşüldü.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'un Kabil ziyaretinin, 2 gün sürmesi bekleniyor.

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