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Dünya

Türkmenistan ile Özbekistan ilişkileri gelişiyor

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan ile Özbekistan heyetleri arasında siyasi istişare toplantısı yapıldı.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 22:44 - Güncelleme:
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Türkmenistan'ın Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, başkent Aşkabat'ta, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Norov'un başkanlığında Türkmen-Özbek siyasi istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Taraflar, siyasi ve diplomatik alanda ikili ve çok yönlü iş birliğini derinleştirme konularını görüştü.

İki ülke arasında ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunan taraflar, Türkmenistan ve Özbekistan arasında çok yönlü iş birliğini geliştirmeye yönelik yasal çerçevenin oluşturulduğunun altı çizdi.

Heyetler, birbirlerine devlet nişanı takdim etti.

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