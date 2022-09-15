Türkmenistan ve Rusya liderleri Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında görüştü

Zirveye gözlemci üye olarak katılan Berdimuhamedov, Rus mevkidaşı Putin ile görüştü.

Putin görüşmede, bu yıl Aşkabat'ta düzenlenen Hazar Zirvesi'nde Rus heyetine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı Berdimuhamedov'a teşekkür etti.

Rusya Parlamentosu Üst Meclisi Başkanı Valentina Matvienko'nun Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'u Rusya'ya davet ettiğini ifade eden Putin, bu ziyareti sırasında Berdimuhamedov'la bizzat görüşmek istediğini aktardı.

Türkmen liderinin 10 Haziran'da Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda 14 anlaşmaya imza atıldığını söyleyen Putin, bunları ikili ilişkileri bir sonraki seviyeye çıkartacak adımlar olarak nitelendirdi.

Türkmenistan'da 190 Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini kaydeden Putin, iş birliği alanlarını genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kültürel-insani alanında da iş birliğini sürdürdüklerini söyleyen Putin, Aşkabat'ta Devlet Rus Dram Tiyatrosunun yeni binasının kurulmasının yanı sıra Puşkin Türkmen-Rus Okulunun ek binasını inşa etme girişimi için mevkidaşı Berdimuhamedov'a teşekkür etti. Ayrıca Putin, Türkmen-Rus üniversitesi kurma planlarının yakında hayata geçirilmesini umduklarını söyledi.

Berdimuhamedov, Rusya ile Türkmenistan arasında ikili siyasi ilişkilerin üst düzeyde olduğunu belirtti.

İki ülke arasında parlamentolar arası bağların önemli ölçüde güçlendiği belirten Berdimuhamedov, bu yılın mayıs ayında Aşkabat'ta Orta Asya ülkeleri ve Rusya Federasyonu'nun ilk parlamentolar arası forumunun gerçekleştirildiğini hatırlattı.

İki ülke hükümetleri arasındaki temasların sistematik olarak yürütüldüğünü ve düzenli istişarelerin yapıldığını kaydeden Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın tarafsız dış politikasına, Birleşmiş Milletler nezdinde ortaya koyduğu girişimlere desteği için Putin'e teşekkür etti.