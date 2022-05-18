Türkmenistan'da Anayasa ve Bayrak Bayramı kutlandı

Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Anayasa ve Bayrak Bayramı dolayısıyla başkent Aşkabat'ta düzenlenen kutlama törenlerine katıldı.

Türkmen milli marşının okunmasıyla başlayan törende Berdimuhamedov, Anayasa Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra tören, Aşkabat'ın güneyindeki 133 metre yüksekliğindeki bayrak direğine çelenk bırakma etkinliğiyle devam etti.

Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, 18 Mayıs Anayasa ve Bayrak Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda, tüm Türkmen halkının Anayasa ve Bayrak Bayramı'nı kutlayan Türkmen lider, Anayasa'nın ve milli bayrağın, ülkenin şanlı geçmişinin kanıtı ve büyük geleceğinin teminatı olduğunu ifade etti.

Ülkede, Anayasa ve Bayrak Bayramı dolayısıyla 18 Mayıs günü resmi tatil ilan edildi.

Anayasa ve Bayrak Bayramı, ülkenin bağımsızlığının ardından 1992'de Anayasa'nın ilan edilmesi ve ulusal bayrağın kabul edilmesinden bu yana her sene çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.