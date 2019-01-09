Türkmenistan’da devlet kurumlarına saçları beyazlamış ‘cumhurbaşkanı’ zorunluluğu

Radio Azatlık'ın haberine göre, Türkmenistan'da okullar, hastaneler ve diğer devler kurumlarında Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un yeni portresinin kullanılması zorunluluğu getirildi.

Eski portrelerinde siyah saçlı olan ve 2006 yılında göreve geldiğinden beri, kırlaşan saçlarıyla kamuoyu önüne çıkmayan Berdimuhamedov'un portreleri bu hafta sonu yenileriyle değiştirildi.

PORTRE ÜCRETLERİ ÇALIŞANLARIN CEBİNDEN

Yeni portreler kurum çalışanları tarafından boyutlarına göre 3 ya da 5 manata (Yaklaşık 8 TL) satın alınabilirken, eski portreler de indirimli olarak 4 manata (Yaklaşık 6 TL) satışa çıkarılabilecek.

Bakanlıklarda, emniyet teşkilatlarında, spor tesislerinde, konser salonlarında, hatta havaalanı ve uçaklarda dahi bulunması zorunlu olan Berdimuhamedov'un portreleri düzenli olarak değiştiriliyor ve portre ücretleri kurum çalışanlarının cebinden karşılanıyor.

Diğer yandan geçmişte polis tarafından Berdimuhamedov'un portrelerinin uygunsuz kullanıp kullanılmadığına ilişkin evlerde aramalar yapılmıştı. Polis özellikle de tuvaletlerde Berdimuhamedov'un fotoğrafının bulunduğu gazeteleri aramıştı. Bu yöndeki ihlallerde işten çıkarmaların yanı sıra ve idari yaptırım tehdidi bulunuyordu.

Daşoğuz kentinde de 2017 sonunda okullarda cumhurbaşkanının portresine basan ve sakal-bıyık çizen 10 öğrenci polis tarafından götürülmüştü, öğrencilerden bir kısmı ceza almıştı.