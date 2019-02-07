Türkmenler IKBY'de Parlamento Başkan Yardımcılığını istiyor

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamento Başkan Yardımcılığı görevini istediklerini belirtti.

Türkmen milletvekili Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Şubat'ta toplanacak IKBY parlamentosunda ilk olarak parlamento başkanı ve yardımcılarının seçileceğini söyledi.

Siyasi çevrelerde Türkmenlere IKBY Parlamento Başkan Yardımcılığı görevinin verilmesinin tartışıldığını hatırlatan Maruf, bu görevi almakta kararlı olduklarını ifade etti.

Türkmenler olarak hükümette de yer almak istediklerini vurgulayan Maruf, "Parlamento Başkan Yardımcılığı görevi Türkmenler için önemli ancak Türkmenlerin mutlaka hükümette de yer alması gerekir. Özellikle önemli bir bakanlığın Türkmenlere verilmesini istiyoruz." dedi.

Maruf, talepleri karşılanmadığı takdirde çeşitli şekillerde tepkilerini ortaya koyacaklarını dile getirdi.

"TÜRKMENLERE PARLAMENTODA GÖREV VERİLMEZSE BAŞBAKANLIKTA VERİLECEK"

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Erşed Hüseyin de parlamento başkanlık divanının seçilmesinin ardından bölgesel başkanlık görevinin tekrar aktif hale getirilmesi için yasal düzenlemeler yapacaklarını söyledi.

Parlamento Başkan Yardımcılığı görevinin Türkmenlere veya Hristiyanlara verilmesini desteklediklerini belirten Hüseyin, "Eğer parlamentoda (Türkmenler veya Hristiyanlara) görev verilmezse başbakanlıkta görev verilecek." diye konuştu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Milletvekili Lokman Verdi ise parlamentoda başkanlık divanının görev dağılımına ilişkin şunları söyledi:

"Parlamento Başkanlığı KYB'ye, Parlamento Birinci Başkan Yardımcılığı KDP'ye verilecek. Parlamentonun İkinci Başkan Yardımcılığı görevinin ise diğer unsurlara (Türkmen veya Hristiyanlar) verilmesi tartışılıyor."

KDP ve KYB'den üst düzey heyetler, hükümet kurma çalışmaları kapsamında önceki gün Erbil'de bir araya gelmişti. İki parti, bölgesel parlamentonun 18 Şubat'ta toplanması konusunda anlaşmıştı.

IKBY'de 30 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından 6 Kasım'da milletvekili yemin töreninde toplanan parlamento, siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir daha oturum düzenleyemedi.

IKBY'de genel seçim sonucunda, Mesut Barzani liderliğindeki KDP 45, KYB 21, Goran Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, İslami Toplum Partisi 7, Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ve Modern Listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı. Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.