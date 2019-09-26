Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük Valiliğinin 2020'de yapılacak yerel seçimlere kadar Türkmenlere verilmesini istiyoruz.'' dedi.

Kerkük'ün yıllarca Arap veya Kürt valiler tarafından yönetildiğini dile getiren Saman, bu kez 6 aylık da olsa bu makama bir Türkmen'in getirilmesini istediklerini söyledi.

Merkezi hükümetin Kerkük'te kontrolü yeniden sağlamasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen kentteki görev ve atamalarda atalet yaşandığına dikkati çeken Saman, Irak merkezi hükümetinin kentteki hakimiyetinin zayıf olduğunu, Türkmenleri duymadığını ve Türkmen Vali konusunda kendilerine destek vermediğini söyledi.

- KÜRTLER KENTE TÜRKMEN VALİ İSTEMİYOR.

Saman, Birleşmiş Milletler (BM) Kerkük Temsilciliğinde daha önce bu konuda görüşmeler yaptıklarını hatırlattı.

ITC Sözcüsü, söz konusu görüşmelerde Kerkük'e neden Türkmen Vali istediklerini anlattıklarını ancak Kürt partilerin bu talebe karşı çıktıklarını aktardı.

- GÜVENLİK TEŞKİLATI KÜRT PARTİLERİN ETKİSİ ALTINDA

Saman, Kürt partilere bağlı Asayiş ve Peşmerge güçlerinin kentten çekilmelerinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen Kerkük'teki polis ve emniyet birimlerinin hala bu partilerin etkisi altında olduğunu söyledi.

Saman, İçişleri ve Savunma bakanlıklarının bu konuya el atması gerektiğinin önemini vurguladı.

- IRAK ORDUSU KERKÜK'TE YENİDEN KONUŞLANMALI

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarıyla birlikte Kerkük'ten çekilen Irak ordusunun yeniden kentte konuşlanmasının önemli olduğunu dile getiren Saman, şunları kaydetti:

"Kerkük'ün terör saldırılarından korunması için Irak ordusunun yeniden kentte konuşlanmasını istiyoruz."

Öte yandan ITC Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar ise Kekük Valisinin Arap olmasından dolayı kentteki imar ve kalkınma projelerinin çoğunun Araplara verildiğini ileri sürdü.

Bayraktar ayrıca kentte kaçak inşaat ve arsa gaspı gibi olayların arttığını ileri sürerek bir an önce bu durumun önüne geçilmesini istedi.

Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de düzenlediği operasyonla Kerkük'te tam kontrolü sağlamış, Peşmerge güçleri de kentten çekilmek zorunda kalmıştı.