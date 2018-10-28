Türkmenler, Peşmerge’nin Kerkük’e geri dönmesini istemiyor
Irak Türkmen Cephesi (ITC), Peşmerge güçlerinin Kerkük’e geri dönmemesi konusunda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile anlaştıklarını açıkladı.
- İHA
Irak Türkmen Cephesi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Peşmerge güçlerinin Kerkük’e geri dönmemesi konusunda anlaştı. Irak Cumhurbaşkanı Salih’in Bağdat ile Erbil arasındaki Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerle ilgili inisiyatifini memnuniyetle karşıladıklarını belirten ITC Başkanı Erşed Salihi, “Cumhurbaşkanı’nın Kerkük’teki sorunları çözmek için vermiş olduğu inisiyatif doğrultusunda kentte halkın iradesini ifade edecek Türkmen ve Arapların temsil edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük’e dönmesi konusunda Cumhurbaşkanı Salih ile mutabakata vardıklarını söyleyen Türkmen yetkili, “Kentte güvenliği sağlamak için İçişleri Bakanlığına bağlı ve kentin oluşumlarından ortak bir askeri gücün teşkil edilmesi konusunda anlaştık” dedi.
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