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Türkmenlere kimyasal silah saldırısını planlayan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Irak Ulusal İstihbarat Servisi, yaklaşık 3 yıl önce Kerkük'te Türkmenlere hardal gazıyla saldırma olayını planlayan terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlusunu başkent Bağdat'ta yakaladı.

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Irak İstihbaratı tarafından yapılan yazılı açıklamada, örgütün bir dönem sözde Kuzey Bağdat ile Kerkük Valisi görevlerini üstlenip, ülkede birçok terör faaliyetlerine iştirak eden Cemal Halil Taha Zenad el Meşhedani'nin (45) başkent Bağdat'ta bir operasyon sonucu yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, örgüt içerisinde "Ebu Seyf" ve "Ebu Hamza el Kurdi" kod isimlerini kullanan Meşhedani'nin, 1973 Bağdat doğumlu ve 1992'de ulusal güvenlik akademisinden mezun olduğu bilgisine yer verildi.

İstihbarat servisi, sorgu sırasında işlediği suçları ve ülkedeki hangi saldırıların planlayıcısı olduğunu itiraf eden Meşhedani'ye ait bir görüntüyü yayınladı.

Yayınlanan itiraf görüntülerinde Meşhedani, sözde Kerkük Valisi olarak göreve başladıktan sonra korku salıp, güvenlik güçlerinin moralini çökertmek için Mart 2016'da Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tazehurmatu kasabasını hardal gazı içeren havan toplarıyla vurduklarını söyledi.

Meşhedani, örgütün Kerkük sorumlusuyken, Tazehurmatu olayının yanı sıra, 17 Peşmerge'nin Havice ilçesi yakınlarında düzenlenen bir saldırı sonucu alıkonulduğunu kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, 9 Mart 2016'da elinde tuttuğu bölgelerden Kerkük kent merkezine 10 kilometre mesafedeki Tazehurmatu kasabasıyla birlikte Beşir köyünü içerisinde hardal gazı içeren havan toplarıyla vurmuştu.

Saldırı sonucu onlarca Türkmen yaralanmış, Irak hastanelerinin yetersiz kalması nedeniyle yaralılar Ankara'ya sevk edilmişti.

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