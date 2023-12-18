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Dünya

Türkmenlerin önemli nüfusa sahip olduğu Kerkük'te 18 yıl sonra yerel seçimler için sandık başında gidildi

Irak'ın Kerkük kentinde 18 yıl aradan sonra halk yerel seçimler için sandık başına gitti. Kentte önemli nüfusa sahip Türkmenler, 'Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi'yle katıldıkları yerel seçimlerde Kerkük Valiliğini hedefliyor.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Türkmenlerin önemli nüfusa sahip olduğu Kerkük'te 18 yıl sonra yerel seçimler için sandık başında gidildi
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Kerkük'teki bileşenler 12 ayrı ittifak ile seçim yarışına girdi.

Kentte önemli nüfusa sahip Türkmenler, "Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi"yle katıldıkları yerel seçimlerde Kerkük Valiliğini hedefliyor.

Irak'ta 2 gün önce "özel oylama" kapsamında güvenlik güçleri ve iç gömenler oylarını kullanmıştı.

Federal bir yönetime sahip ülkede bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarışıyor. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

Irak'taki Vilayet Meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve anayasayla çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip.

Irak'ta en büyük Şii tabanına sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr ise bu seçimleri boykot ediyor.

Vilayet Meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor. Ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları ve yaşanan güvenlik ve siyasal istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti. Vilayet Meclisleri 2019'da yaşanan protestoların ardından feshedilmişti. Kerkük'te ise en son yerel seçimler 2005 yılında yapılmıştı.

Yerel seçimlerin en son 2013'te yapıldığı ülkede, seçim bitene kadar güvenlikte "yüksek alarm" seviyesine geçildi.

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