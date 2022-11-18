TÜRKPA, Kazakistan'da seçim gözlem misyonuna başladı

TÜRKPA gözlem heyeti, Kazakistan'daki seçimi izleme çalışmalarına başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya başkanlığındaki TÜRKPA seçim gözlem heyeti, 20 Kasım'da başkent Astana ve ülkenin en büyük kenti Almatı'da sandıkları gezecek.

Heyet, seçim öncesi aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de olduğu 6 adayın seçim ofislerini ziyaret etti.

Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdirov ile görüşen heyet ayrıca Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev tarafından kabul edildi.

Aşimbayev, görüşmede heyeti ülkedeki siyasi sistemin daha da geliştirilmesi, iktidarın tekelleşme risklerinin ortadan kaldırılması ve demokrasinin temel ilkelerinin güçlendirilmesi alanında hayata geçirilen reformlar hakkında bilgilendirdi.

Erol Kaya da heyetin seçim sürecini objektif bir şekilde değerlendirmeyi amaçladığını, seçimlerin ülke mevzuatı ve genel olarak kabul görmüş uluslararası standartlara uygun yapılmasını temenni ettiklerini söyledi.

TÜRKPA seçim gözlem heyetinde, Azerbaycan'dan Milli Meclis Milletvekili Vugar İskandarov, Kırgızistan'dan Jogorku Keneş Milletvekili Nurjigit Kadirbekov ve Türkiye'den milletvekilleri Recep Şeker, Şenel Yediyıldız, Yüksel Özkan, Ömer Fethi Gürer ve Yaşar Karadağ yer alıyor.