Türk-Rus akımına karşı kirli ortaklık

ABD, Türkiye’nin ekonomik refahı ve Rusya ile ortaklaşa kurdukları bölge barışına nasıl karşı olduklarını bu kez resmi açıklama ile ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin arasındaki görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 16 Kasım tarihli resmi internet açıklamasında skandal ifadelere yer verildi. Açıklamada “Avrupa’nın enerji çeşitliliği ve güvenliğini tehdit eden enerji projelerine karşı çıkıldığı” ifade edilerek, bu projeler arasında Türkiye’den geçen doğalgaz boru hatları Kuzey Akımı 2 ve Türk Akımı örnek gösterildi. Açıklamada ABD ve Ukrayna’nın bu projeleri engellemek için ortaklaşa mücadele edecekleri da açıkça ifade edildi. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği de bu açıklamayı resmi Twitter hesabından ifşa ederek “ABD ve Ukrayna, Türkiye’yi önemli bir doğalgaz merkezi haline getirecek projeye karşı koyma niyetlerinin açıkça dile getiriyor” ifadelerine yer verildi.

AZAK KRİZİNİN SEBEBİ Mİ?

Rusya ve Ukrayna arasında 1 haftadır devam eden ve savaş ihtimali yaratan Azak Denizi krizinin de bu Avrasya enerji hatlarını engellemek olduğu iddia edildi. Rus senatör Aleksey Puşkov, Kiev’in Rus doğalgazın büyük kısmının Ukrayna’yı pas geçerek Avrupa ulaşmasından rahatsız olduğunu ve ABD ile bu provokasyonu planladığını söylemişti.

Ukrayna geniş tatbikata başladı

Ukrayna, Rusya’nın gemilerine ateş açıp askerlerine el koyması üzerine Azak Denizi kenarında tatbikata başladı. Kıyı kenti Urzuf’a onlarca zırhlı araç geldi. Tanklar konvoylarla taşındı. Gökyüzünde uçaklar belirdi. Helikopterler ve jetlerin aynı kadraja girdiği de oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, ülkede yürürlüğe giren sıkıyönetim kısıtlamalarının sadece ülkedeki Rusya vatandaşları için geçerli olacağını belirtti. Ayrıca 16-60 yaş arasındaki Rus vatandaşlarının ülkeye alınmayacağı açıklandı.

(Akşam)