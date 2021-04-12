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Dünya

Turnbull: Murdoch medyası, Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırtıyor

Eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Avustralyalı medya patronu 90 yaşında Rupert Murdoch'a ait medya kuruluşlarının 'Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırttığını' söyledi.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:01
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Ülke basınındaki habere göre, Turnbull, Avustralya Meclisi tarafından yürütülen bir soruşturmada komisyonun sorularını yanıtladı.

Turnbull, Avustralya'da Murdoch'a ait "News Corp" şirketinin azınlıkları hedef aldığını vurgulayarak, "Sürekli azınlıklara, özellikle de Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırtıyorlar." ifadesini kullandı.

Başbakanlığı döneminde ülkesinin başarısını pekiştirmek üzere her şeyin çok kültürlü bir toplum için dizayn edildiğini savunan Turnbull, "Asıl hala kırıklığı ise Murdoch medyasının teröristlerin işini yapmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Turnbull, teröristlerin Müslümanlara, onlardan nefret ettiklerini, onları istemediklerini, kendilerinden olmadıklarını ve asla bir Avustralyalı olamayacakları mesajını verdiğini belirterek, Murdoch medyasının eylemlerinin milli çıkarlara kesinlikle aykırı olduğu yorumunda bulundu.

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