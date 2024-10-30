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Dünya

TUSAŞ saldırısı sonrası kritik temas! ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından gerçekleşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan-ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinin detaylarını aktardı.

30 Ekim 2024 Çarşamba 07:27 - Güncelleme:
TUSAŞ saldırısı sonrası kritik temas! ABD'den Türkiye açıklaması
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

- BLİNKEN'IN FİDAN'I ARADIĞI BELİRTİLDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la telefonda görüştüğünü; bu görüşmede terör örgütü PKK'nın TUSAŞ saldırısıyla ilgili başsağlığı dileklerini ilettiğini ve bundan başka "bir dizi konu hakkında" fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Miller, "Öncelikle, Dışişleri Bakanı (Blinken) bu saldırı için ABD'nin başsağlığı dileklerini iletti ve bir terör saldırısı karşısında Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etti." dedi.

Blinken'ın Fidan'ı, Londra'ya yaptığı uçak yolculuğu esnasında aradığını belirten Miller, ikilinin ayrıca, "Lübnan'daki çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmak, İsrail ve İran arasındaki durumun daha da tırmanmasını önlemek" gibi konulara değindiklerini aktardı.

"TÜRKİYE KRİTİK BİR ORTAK"

Miller, telefon görüşmesinde Blinken'ın Fidan'a, ABD'nin Türkiye'yi "kritik bir ortak" olarak gördüğünü aktardığını ve bu doğrultuda yaptıkları tüm çalışmalar hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

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