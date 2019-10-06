Tutuklu blogger’lar serbest bırakıldı
Dünyayı gezerek izlenimlerini sosyal medyada paylaşan ve büyük bir takipçi kitlesi edinen çift, İran’ın başkenti Tahran’da izinsiz drone uçurmaktan tutuklanmıştı.
Avustralyalı Jolie King ve Mark Firkin çiftinin serbest bırakıldığı bildirildi. Jolie King ve Mark Firkin çifti, Avustralya’nın Perth kentinden 2017 yılında ayrılmış ve dünyayı gezerek deneyimlerini paylaşmıştı.
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