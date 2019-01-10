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Tutuklu bulunan Nissan Motor’un eski Başkanı Ghosn, hastalığı nedeniyle avukatları ve savcılarla görüşemedi

Maddi usulsüzlük iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn yüksek ateş nedeniyle avukatları ve savcılarla görüşemedi.

  • İHA
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Gelirini düşük göstermek ve maddi usulsüzlük iddiaları ile suçlanan ve 2 aydır tutuklu bulunan Nissan Motor’un eski Başkanı Carlos Ghosn’un Tokyo Gözaltı Merkezinde rahatsızlandığı öğrenildi. Çarşamba günü geç saatlerde 38.8 dereceye çıkan ateşi nedeniyle doktorlar, Ghosn’un dinlenmesi gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine gözaltı merkezindeki doktorların talebiyle, ziyaretler ve sorgulamalara bir süre ara verildi. Ghosn’un, an itibariyle yalnızca savcılar, elçilik yetkilileri ve avukatları tarafından görülebildiği belirtildi.
 
19 Kasım'da tutuklanmasından bu yana ilk kez salı günü hakim karşısına çıkan Ghosn, hakkındaki iddiaları reddetmiş, Ghosn’un serbest bırakılması yönündeki temyiz başvurusu da mahkemece reddedilmişti. Son olarak Perşembe günü başka bir temyiz başvurusunun da mahkemece reddedildiği öğrenildi.
 

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