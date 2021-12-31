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Dünya

Tutuklu İhvan mensubu Hişam el-Kadi cezaevinde hayatını kaybetti

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu ve eski milletvekili Hişam el-Kadi'nin cezaevinde hayatını kaybettiği bildirildi.

AA31 Aralık 2021 Cuma 16:14 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 16:14
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İhvan, Kadi'nin cezaevindeki vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Milletvekili Hişam el-Kadi, yüksek güvenlikli Akrep Hapishanesi'nde hayatını kaybetti. Rabbine esir ve mazlum olarak kavuştu." ifadeleri kullanıldı.

"Yavaş yavaş ölüm zincirinin kırılması gerektiği ve bu duruma sessiz kalınamayacağı" ifade edilen açıklamada, ülkedeki 60 binden fazla siyasi tutuklunun can ve güvenliğinden Mısır'daki yürütme ve yargı makamlarının sorumlu olduğu kaydedildi.

Mısır makamlarından ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır Meclisinin birinci kanadı Halk Meclisinde 2005 yılında, ikinci kanadı Şura Meclisinde ise 2012 yılında milletvekilliği görevi yürüten 62 yaşındaki Kadi, "terör örgütüne katılmak, şiddeti teşvik etmek ve yabancı örgütlerle iletişim kurmak" gibi suçlamalarla 2014'ten bu yana cezaevinde bulunuyordu.

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