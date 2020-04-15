Tutuklu Suudi düşünür Abdullah el-Hamid yoğun bakımda

AA 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:24 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:24

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hamid'in beyin kanaması geçirdiği ve geçen perşembe gününden bu yana komada olduğu belirtildi.

Londra'da raporlar yayınlayan bir ekiple Suudi Arabistan'daki insan haklarını belgeleyen El-Kıst (Al Qst) İnsan Hakları Kuruluşu ise açıklamasında, Hamid'in perşembe günü hapishaneden yoğun bakıma alındığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Söz konusu kuruluş ayrıca, Hamid'in reformist yanı ve hayatı hakkında "Abdullah el-Hamid" başlıklı "hashtag" oluşturdu.

Hashtagda, Suudi Arabistan'ın önde gelen reformistlerinden biri olan Hamid'in Mart 2013'te tutuklanıp 11 yıl hapse mahkum edildiği ve başkent Riyad'daki El-Hair hapishanesi'nde komaya girdiği aktarıldı.

Suudi Arabistan yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

"Düşünce Tutukluları", 18 Şubat 2019 yaptığı açıklamada, Hamid'in hapishanedeki kötü muamele nedeniyle süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

