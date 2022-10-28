Tüyler ürperten olay! Uçağın tekerleğinden ceset çıktı

Alman polisi, Tahran'dan Frankfurt'a uçan bir uçağın iniş takımlarında bir ceset bulunduğunu söyledi.

Yerel kaynaklar, Lufthansa uçağının dün sabah İran'ın başkentinden yola çıktığını ve Frankfurt havaalanına iniş yaptıktan sonra uçakta yapılan bakım çalışmaları sırasında kimliği belirsiz bir ceset bulduğunu söyledi.

Uçağın iniş takımlarına saklanan kişinin İran'daki olaylar nedeniyle ülkeden kaçmak isteyen biri olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cesedin kime ait olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu olayın, Alman makamlarının, insan hakları ihlalleri nedeniyle İran'a ek yaptırımlar getirme planını açıklamasından bir gün sonra yaşanması dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Kendi vatandaşlarına insan haklarını böylesine hor gören bir devletle ikili ilişkilerde hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Avrupalı ortaklarımızla birlikte uygulamaya koyduğumuz insan hakları yaptırımları bir ilk adımdı. Toplam dört alanda aldığımız ilave tedbirlerle ikili ilişkilerimizi mevcut duruma uyarlıyoruz." dedi.

Baerbock aldıkları ilave tedbirler kapsamında insan hakları ihlallerine karışan kişilerin ailelerine de yaptırım uygulanması konusunu incelediklerini ve ulusal vizelerin sadece gerekli olduğu ölçüde hizmet ve diplomatik pasaport sahiplerine verileceğini, AB listesindeki İranlı kuruluşların üyelerine de ek ulusal giriş kısıtlamaları getirileceğini kaydetti.

Star Gazetesi