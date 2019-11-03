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Twitter Hizbullah'a ait El-Menar TV hesaplarını askıya aldı

Twitter'in, Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütüne ait El-Menar TV'nin hesaplarını askıya aldığı belirtildi.

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El-Menar televizyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Twitter'in, herhangi bir uyarı göndermeden platformundaki El-Menar kanalına ait çoğu hesabı askıya aldığı bildirildi.
 
Kanalın hesaplarına yönelik atılan adımın "siyasi baskı" olarak yorumlandığı açıklamada, söz konusu hesapların bir milyona yakın takipçisi olduğuna işaret edildi.
 
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 18 Aralık 2015'te El-Menar TV ile kanalın programlarını yayınlayan uydu operatörlerini hedef alan ve Hizbullah örgütü ile çalışan finansal kuruluşlara karşı cezalandırıcı tedbirler alınmasını içeren kanunu imzalamıştı.

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