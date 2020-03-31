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Dünya

Twitter, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını askıya aldı

Sosyal medya platformu Twitter, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını askıya aldı.

AA31 Mart 2020 Salı 12:33 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 12:33
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İran lideri Hamaney'in Twitter'da birçok dildeki kullanıcı profillerine girmek isteyenler, "Hesap askıya alındı. Twitter, Twitter kurallarını ihlal eden hesapları askıya alır." uyarısıyla karşılaştı.

Hamaney'in Farsça ve İngilizce hesapları kısa süre sonra tekrar açılırken, Arapça, Urduca ve Fransızca hesapları ise halen askıda tutuluyor.

Twitter veya Hamaney'in ofisinden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, İran liderinin hesaplarını daha önce de birkaç kez geçici olarak askıya almıştı.

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