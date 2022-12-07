Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin avukatını 'sansür uyguladığı' gerekçesiyle kovdu

Tartışmalı bir satın alma sürecinin ardından dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yeni sahibi iş adamı Elon Musk, şirketin avukatı James Baker'ı işten kovdu. Resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararı kamuoyuna duyuran Musk, "Halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki muhtemel rolüne ilişkin endişeler nedeniyle bugün Twitter'dan çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Musk, işten çıkarılmadan önce Baker'ın konuyla ilgili bilgisine başvurulduğunu belirterek, avukatın verdiği yanıtların "inandırıcı olmadığını" ifade etti.

Twitter'ın eski yönetimi tarafından işe alınmadan önce Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) avukatlığını yapan Baker'ın, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili haberleri Twitter'da sansürlediği kamuoyuna yansımıştı.